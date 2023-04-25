Türkiye genelindeki tüm barolar seçim güvenliği için seferber oldu

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İstanbul Barosu seçim Hukuku ve Seçim güvenliği çalışma komisyonu koordinatörü Avukat Süreyya Turan, 2 bin 500'ün üzerinde meslektaşı seçim güvenliğinde görev almak için başvurduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2023 Salı, 14:06

Başvuran kişilere eğitim verildiğini dile getiren Turan, sandıklarda ve her okulda bir avukat görevlendirmek için bu çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

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