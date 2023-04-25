Türkiye genelindeki tüm barolar seçim güvenliği için seferber oldu
İstanbul Barosu seçim Hukuku ve Seçim güvenliği çalışma komisyonu koordinatörü Avukat Süreyya Turan, 2 bin 500'ün üzerinde meslektaşı seçim güvenliğinde görev almak için başvurduğunu belirtti.
Başvuran kişilere eğitim verildiğini dile getiren Turan, sandıklarda ve her okulda bir avukat görevlendirmek için bu çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Video Haberler
- Türkiye genelindeki barolar seçim güvenliği için hazır!
- İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
- Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'a bu hafta
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
- Atatürk Havalimanı'nın son hali
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- Mustafa Destici’nin cesareti var mı?
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- CHP'den Erdoğan'a ÖTV tepkisi: 'Taklitlerden sakının'
- İstanbul'da facia: Başına beton düştü, canından oldu