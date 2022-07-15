Türkiye Hahambaşılığı Vakfı duyurdu: İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı düzenlendi
İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, yetkililere saldırganların yakalanması çağrısı yaptı.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı belirtilen olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.
Saldırının ardından ortaya çıkan manzara şu karelerle paylaşıldı:
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