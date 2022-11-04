Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı? AKP'nin kampanyasındaki hatalar

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Geçmiş dönemde kampanya olarak daha iyi fikirler bulduğu uzmanlar tarafından dile getirilen AKP’nin bu kez çok para harcamasına rağmen, sahne şovundan öteye geçememesi dikkat çekiciydi. Necati Özkan da Cumhuriyet’teki köşesinde bunlara dikkat çekti. O yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 17:37
cumhuriyet tv türkiye AKP

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