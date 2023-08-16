'Türkiye Yüzyılı'ndan korkunç manzaralar! Hacer Foggo ailelerin sıkıntısı tane tane anlattı
Hacer Foggo ailelerin sıkıntısı tane tane anlattı
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, artan kira fiyatlarından en çok yurt bulamayan üniversite öğrencilerinin etkileneceğini belirterek, “Yurt ve barınma sorunu inanılmaz arttı. İstanbul’da kira fiyatları korkunç durumda iki öğrenci yan yana gelse ödeyecek durumları yok çünkü kiralar 15 bin TL’den başlıyor ve bu dediğim fiyatlar nerdeyse şehrin çeperindeki yoksul diyebileceğimiz mahallerde. Belki bundan 3 yıl önce 2 -3 bin TL olan ev fiyatları korkunç bir şekilde arttı ve bunu en çok yurt bulamayan öğrenciler yaşayacak” dedi. Foggo, özel üniversitelerde ücretlerindeki artış nedeniyle birçok öğrencinin okulunu bırakmak zorunda kalabileceğini söyledi.
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