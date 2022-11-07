Türkiye'de çocuklar okula aç gidiyor

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Türkiye'de her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Devletin okullarda öğrencilere bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek vermesi talep ediliyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, çocuk yoksulluğunu Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:08


cumhuriyet tv sera kadıgil Gündem Özel Çocuk okul

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