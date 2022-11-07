Türkiye'de çocuklar okula aç gidiyor
Türkiye'de her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Devletin okullarda öğrencilere bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek vermesi talep ediliyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, çocuk yoksulluğunu Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.
Video Haberler
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- Soylu resmen itiraf etti!
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'