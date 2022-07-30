'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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Bursa'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR’a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR’ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen(49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen(18) ise ağır yaralandı.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:50

Bursa'da gece saat  23.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR’la kavşaktan ‘U’ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik’ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı.

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