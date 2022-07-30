'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:50

Bursa'da gece saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR’la kavşaktan ‘U’ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik’ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı.

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