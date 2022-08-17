Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında

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Ukrayna'dan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği yüklü ve Marshall Adaları bayraklı 'Thoe' isimli gemi, Tekirdağ açıklarında demirledi.

DHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:04

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı 'Sormovskıy 121' isimli Gemi, dün Tekirdağ açıklarında demirlendi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 2'nci gemi olan ve 3 bin ton ayçiçeği taşıyan, Marshall Adaları bayraklı gemi 'Thoe' de Tekirdağ açıklarına geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerin, limana yanaşacağı belirtildi. 

 
Ukrayna ayçiçeği gemi tekirdağ

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