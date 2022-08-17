Ukrayna'dan 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
Ukrayna'dan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği yüklü ve Marshall Adaları bayraklı 'Thoe' isimli gemi, Tekirdağ açıklarında demirledi.
İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı 'Sormovskıy 121' isimli Gemi, dün Tekirdağ açıklarında demirlendi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 2'nci gemi olan ve 3 bin ton ayçiçeği taşıyan, Marshall Adaları bayraklı gemi 'Thoe' de Tekirdağ açıklarına geldi. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerin, limana yanaşacağı belirtildi.
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