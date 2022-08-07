Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:36

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini dün tamamladı.