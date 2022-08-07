Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor
"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek.
Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini dün tamamladı.
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