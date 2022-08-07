Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 3 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor

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"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan gelen mısır yüklü, "Rojen", "Polarnet" ve "Navi-Star" adlı gemiler, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

AA
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:36

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini dün tamamladı.

Ukrayna Tahıl tahıl krizi

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