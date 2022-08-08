Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:30

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandı.

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