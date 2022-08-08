Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı
Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı gemi, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesine ulaştı.
Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandı.
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