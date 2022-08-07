Tahıl yüklü Polarnet isimli gemide denetim başladı

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:31

Ukrayna tahılının sevkıyatını gerçekleştirecek olan Rojen ve Osprey S isimli gemilerin denetiminin tamamlanmasının ardından denetim heyeti, Polarnet'e geçti. Heyetin Rojen'den Polarnet'e geçişi havadan da görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı. Heyet, 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide denetime başladı.