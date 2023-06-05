Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla Türkiye olarak çağ atladık.''
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