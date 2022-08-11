Uludağ eteklerinde orman yangını
Bursa’da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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