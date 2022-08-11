Uludağ eteklerinde orman yangını

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:41

Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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