22 Eylül 2022 Perşembe, 14:35

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ?a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ?da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ?da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.



