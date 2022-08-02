Ümit Özdağ açıkladı: Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda kimi destekleyeceğini açıkladı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, YouTuber Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular' programına katıldı. Perşembe günü yayınlanacak programdan yayınlanan fragman, kısa haliyle bile gündem olmayı başardı.
ÜMİT ÖZDAĞ, KONUKLARIN SORULARINI YANITLADI
Aylar önce Mansur Yavaş'ı aday olarak göstererek tartışmaların fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Uğur'un sunduğu 'Açık Mikrofon' programının ilk bölümüne katılarak programın formatı gereği konukların sorularını yanıtladı.
ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?
Özdağ'a bir seyirci tarafından seçimlerin 2. turunda kalması durumda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında hangisi destekleyeceği soruldu.
Özdağ ise bu soruya, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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