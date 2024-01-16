Ümit Özdağ'dan 'esnaf' tepkisi: Depremzede gibi binanın altından bağırıyorlar...

16 Ocak 2024 Salı, 17:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Çamlı Kahve'de vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, "Esnaf, kendi emeğiyle istihdam yaratan, devlete vergisini veren, devletin üstündeki yükü alan, vücutta damarlar nasıl kanı dolaştırıyorsa ekonomide parayı dolaştıran, olmazsa olmaz insan. Devletin yüküne omuz veren insan. Devlete yük olmayan insan ama bugün esnaf depremzede gibi. Binanın altından bağırıyor 'kimse var mı' diye, ses yok. Esnafa kredi yok ya da çok pahalı" dedi.