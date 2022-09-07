Ümraniye’de minibüsün çarptığı kamyonet takla attı

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Ümraniye'de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:15

Kaza, Esenşehir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında  meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak’ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü  çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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