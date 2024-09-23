Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye getirildi

Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye getirildi
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İstanbul Ümraniye’de yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit olmasına neden olan şüpheli Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracıyla götürüldü.

DHA
23 Eylül 2024 Pazartesi, 15:03


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