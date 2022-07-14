Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, dün Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı öne sürüldü.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
İlçeye bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti:
Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu. 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.
Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti.
Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.
Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
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