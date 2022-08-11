Ünlü isimler reklamlarında oynamıştı: Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiasında 40 bin kişi mağdur

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Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının önünde toplanan yüzlerce vatandaş, dolandırıldıklarını söyleyerek firmaya tepki gösterdi. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken 'Deterjan Pazarı' firmasının yaptığı vurgunun 500 milyon lira olduğu iddia ediliyor.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:00

Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden 'Deterjan Pazarı' firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

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