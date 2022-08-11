Ünlü isimler reklamlarında oynamıştı: Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiasında 40 bin kişi mağdur
Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının önünde toplanan yüzlerce vatandaş, dolandırıldıklarını söyleyerek firmaya tepki gösterdi. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken 'Deterjan Pazarı' firmasının yaptığı vurgunun 500 milyon lira olduğu iddia ediliyor.
Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden 'Deterjan Pazarı' firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Video Haberler
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
- Musul'da vadide yangın paniği
- Sarıgül grev çadırında
- 'Bazı işgüzarlar...'
- Ümraniye'de korkutan patlamalar
- Cinsel saldırıdan kurtuldu, çıplak halde esnafa sığındı
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi