Ünlü isimler reklamlarında oynamıştı: Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiasında 40 bin kişi mağdur

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:00

Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden 'Deterjan Pazarı' firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.