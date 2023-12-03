Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!
Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!
Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayıp, müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu. Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu.
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