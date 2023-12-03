Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!

03 Aralık 2023 Pazar, 17:57

Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayıp, müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu. Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu.