Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!

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Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!

DHA
03 Aralık 2023 Pazar, 17:57

Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayıp, müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu. Ünlü şef Arda Türkmen de dolandırıcıların hedefi oldu.

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