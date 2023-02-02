Unutulan kedi otelin maskotu oldu
Kütahya'da bir müşteri tarafından unutulan kedi, Harlek Termal Otel'in adeta maskotu oldu.
Alınan bilgiye göre, ismi belirtilmeyen kişi bir ay önce kedisiyle birlikte Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'ya geldi.
Müşteri, yanında getirdiği kediyi otelde unutarak tekrar memleketine geri döndü. Otel görevlileri unutulan kedinin sahibine ulaştı, ancak müşteri kediyi almak için tekrar Ilıca'ya geri gelemeyeceğini belirtti ve kedisine otel yetkililerinin sahip çıkmasını istedi. Bunun üzerine otel yetkilileri de kediyi veteriner kontrolünden geçirdikten sonra sevimli hayvanı sahiplendi.
Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Otelimizin bir müşterisi tarafından unutulan 4 yaşındaki kediye artık gözümüz gibi bakıyoruz. Otel çalışanlarımız kediye 'paspas' ismini verdi. Paspas'ı günün her saatinde otelimizin her köşesinde görmek mümkün. Özellikle müşterilerimiz Paspas'a yoğun ilgi gösteriyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kurum olarak doğa dostu, çevreci ve hayvan severiz" dedi.
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