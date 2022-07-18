Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:08

Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ramazanoğlu Sokak'ta caminin bahçesinde bulunan ağaç saat 06.00 sıralarında devrildi. Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii'nin içerisindeki ağaç kökünden kırılarak önce duvarın üstüne, daha sonra da sokakta bulunan park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sabah saatlerinde gürültüyü duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışını kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ağacı kaldırırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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