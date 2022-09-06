Üsküdar'da kamyon devrildi

06 Eylül 2022 Salı, 16:12

Kaza, saat 11.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı içinde üç kişinin bulunduğu kamyon, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara ve doğalgaz kutusuna çarparak, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkmayı başarırken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

