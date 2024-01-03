Uzmanı deprem açısından riskli bölgeyi açıkladı!

03 Ocak 2024 Çarşamba, 11:15

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Aralık günü meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 33 deprem meydana geldi. Deprem uzmanlarının da sürekli uyarılarda bulunduğu kentte son depremler paniğe neden olurken, depremler nedeniyle 28 ev ile 1 ahırda hasar meydana geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi. 2023 yılında Hakkari ve civarı ile ilgili Gümüşhane Üniversitesinden Prof. Dr. Serkan Öztürk ile birlikte çalışma yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Alkan, Bu bölge Yüksekova-Şemdinli fay zonunun geçtiği aynı zamanda kenet kuşağıyla ilişkili olan deprem anlamında riskli bir bölgedir. Şu ana kadar 33 deprem o bölgede meydana geldi dedi.

Bölgenin önemli olduğunu da anlatan Doç. Dr. Alkan, Yaptığımız çalışmada 1958 ile 2022 yılları arasında bölgede olan 2 bin 818 depremi alıp bunlardan bir kestirim yapmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmada riskin Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli civarında yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre, Hakkari-Yüksekova civarında Konalga, Hakkari, Işıklar ve Çubuklu segmentlerinde riskin daha yüksek olduğunu, kestirimin depremin olma ihtimalin daha yüksek olduğunu sonucuna vardık. Özellikle Yüksekova- Şemdinli fay zonundan bir enerji transferi olduğunu ve bunun da Güneydoğu Anadolu kenet kuşağıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini, çalışmamız da bahsettik dedi