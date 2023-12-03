Uzmanı ebeveynleri uyardı: 'TikTok çocuklar için tehlike oluşturuyor'
Uzmanı ebeveynleri uyardı
Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sait Yıldırım, içerikleri nedeniyle tartışmalara yol açan TikTok'a ilişkin, "Çocuklar, farkında olmadan cinsel bir kimlik inşa ediyor. 15-24 arasındaki çocuk ve gençler, kadın gibi giyinerek, ciddi anlamda değişim ve dönüşümle, popüler olma çabası ile karşımıza çıkıyor. Aşırılıkların yaygınlaşması, çocuklar için de tehlike oluşturuyor. En tehlikeli boyutu, çocukların ileride başlarına gelebilecek sıkıntılar. Gelecekte bu çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalabilir" dedi.
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