Uzmanlar tek tek anlattı: İşte ölümcül hastalıklardan korunmanın yolları...

29 Eylül 2024 Pazar, 11:21

















Kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en çok ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirten uzmanlar dengeli ve düzenli beslenmenin hastalıktan korunmadaki en önemli tedavi şekli olduğunu ifade etti. Çikolata ve kahvenin kalp sağlığı için önemli olduğunu aktaran uzmanlar, düzenli ve aşırıya kaçmadığı taktirde olumlu etkilerin olabileceğini söyledi.