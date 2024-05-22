Uzmanlar uyardı! Gelecek yılların en büyük tehlikesi obezite!
Uzmanlar uyardı! Gelecek yılların en büyük tehlikesi obezite!
Uzmanlar uyardı! Gelecek yılların en büyük tehlikesi obezite!
Video Haberler
- Uzmanlar uyardı!
- Türkiye Obezitede Avrupa Birincisi! Diyetisyen Elvan Oda
- Doğum Uzmanından gebelere uyarı!
- Turizm öğrencilerinden çarpıcı yanıtlar
- Babadan Asker oğluna duygusal karşılama
- Dikkat! Kavimler Göçü 2.0 başlıyor mu? Dr. Cenk Özatıcı
- İBB'de yeni uygulama: Ücretsiz HPV aşısı
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması
- Besin alerjisi nasıl tedavi ediliyor?
- 10-16 Mayıs Engelliler Haftası
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Erdoğan'a fark attılar
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Arda Güler tarihe geçti!
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Yapı Kredi satılıyor mu?
- 'Türkiye'de de yaşanabilir'