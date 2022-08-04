Van Gölü'ndeki yosunlaşma tehlikesi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:35

Van ile çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, Van Gölü'ndeki su seviyesini düşürürken, Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde son günlerde görülmeye başlanan yosun yoğunluğu, tedirginliğe neden oldu.

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