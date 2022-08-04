Van Gölü'ndeki yosunlaşma tehlikesi
Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nün Erciş sahillerinde, yosunlaşma görüldü.
Van ile çevresinde son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma, Van Gölü'ndeki su seviyesini düşürürken, Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde son günlerde görülmeye başlanan yosun yoğunluğu, tedirginliğe neden oldu.
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