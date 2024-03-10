Vatandaşın alım gücü gün geçtikçe daha fazla düşüyor; Gramla ürün alıyorlar

10 Mart 2024 Pazar, 11:21













Niğde'de pazarcıların ve vatandaşın sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Enflasyon vatandaşın alım gücünü daralttı. Emeklinin geliri 10 bin ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğal gaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor” dedi.