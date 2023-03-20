Yaban keçileri soğuk havada yiyecek bulmak için mahalleye indi

20 Mart 2023 Pazartesi, 07:00

Akseki’nin en uzak mahallelerinden biri olan, milli park niteliğindeki Gidengelmez Dağları’nın batısına kurulu Değirmenlik Mahallesi’nin sakinleri, kış mevsiminde farklı misafirleri ağırlıyor. Avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için artık şehir merkezlerine iniyor.

Yaban Hayatını Koruma Sahası'ndaki Gidengelmez Dağları’nda kaçak avlanmaya izin verilmemesi, koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle Gidengelmez Dağları’nın eteklerinde bulunan Değirmenlik köyünün arazilerine ve hatta köydeki evlerin bahçelerine kadar gelerek otlanıyorlar. Genellikle sabah saatlerinde köye inen yaban keçileri, hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor. Keçiler mahallede köylülerin evlerinin önündeki bahçelerde ekili çilekleri yerken, kent dışından yaban keçilerini görmek ve fotoğraflamak isteyenler köyü ziyaret ediyor.



" GELECEKLERİ GÜNÜ ÖZLEMLE BEKLERİZ "

Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Arslan, her yıl olduğu gibi yaban keçilerini köylerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Bölge insanının kendilerini koruduklarını bildikleri için hayvanların kendini güvende hissettiğini ve köyün kenarlarında yayıldıklarını söyleyen Arslan, “Her yıl keçilerin köye inmesini özlemle bekliyoruz. Onlar mahalle halkımızla iç içe yaşıyorlar. Köy halkı bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat bir şekilde köyümüzün içine kadar evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Bahçelerimize giriyorlar. Hatta bahçelere kadar gelerek otlanıyorlar. Çünkü yaban keçileri kendilerini güvende hissediyorlar. Bahçelerimizdeki otları yiyorlar” dedi.



" KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRMAYIZ "

Gidengelmez Dağları’ndaki yaban keçilerini tüm mahalle halkı ile birlikte koruduklarını, yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için tüm mahalleli olarak çaba sarf ettiklerini dile getiren Arslan, “Mahalle halkı olarak kaçak avcılara göz açtırmıyoruz. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanmasının yasaktır. Buraya kaçak avcı giremez. Halkımız dışardan gelen yabancıları hemen tanır. Kaçak avcıyı gördüğü anda köylümüz tarafından av koruma ekiplerine hemen haber verir. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi çerçevesinde çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip fotoğraf çekiyorlar” diye konuştu.



" SABAH İNİP , AKŞAM DÖNÜYORLAR "

Yaban keçileri en ufak bir sesten bile kaçmasına rağmen artık köylüler tarafından onlara zarar gelmeyeceğini bildiklerini kaydeden Arslan, ”Sabah saatlerinde saat 09.00-10.00 gibi bahçelere inip, akşamüzeri saat 15.00 gibi hava kararmadan yuvalarına dönüyorlar. Bölgede kaçak av yaptırmıyoruz. Köydeki köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için uğraş veriyoruz. Tüm mahalle halkı bu konuda oldukça duyarlı. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabalıyoruz” dedi.