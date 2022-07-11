Yasak olmasına rağmen süs havuzuna girdi, 'Ya boğulacağız ya yüzeceğiz' dedi

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:54

Hava sıcaklığının Diyarbakır’da 40 dereceye ulaşmasıyla yurttaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi.

Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.



