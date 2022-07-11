Yasak olmasına rağmen süs havuzuna girdi, 'Ya boğulacağız ya yüzeceğiz' dedi
Diyarbakır’da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna atladı. Havuza giren çocuklardan İshak, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” dedi.
Hava sıcaklığının Diyarbakır’da 40 dereceye ulaşmasıyla yurttaşlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi.
Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.
Video Haberler
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
- Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi
- İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında