Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı

04 Ekim 2024 Cuma, 18:02





















Avcılar'da sipariş götüren motosikletli kurye, bir kedinin kanalizasyon borusunun içine düştüğünü fark etti. Kuryenin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte kalan yavru kediyi kurtardı.