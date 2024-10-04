Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı

Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı
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Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı

DHA
04 Ekim 2024 Cuma, 18:02






Avcılar'da sipariş götüren motosikletli kurye, bir kedinin kanalizasyon borusunun içine düştüğünü fark etti. Kuryenin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte kalan yavru kediyi kurtardı.

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