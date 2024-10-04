Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı
Yavru kedi kuryenin dikkati sayesinde böyle kurtarıldı
Avcılar'da sipariş götüren motosikletli kurye, bir kedinin kanalizasyon borusunun içine düştüğünü fark etti. Kuryenin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte kalan yavru kediyi kurtardı.
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