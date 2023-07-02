Yaz hastalıklarından korunma yöntemlerini halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz anlattı: ‘En koruyucu yöntem el yıkama alışkanlığı’

02 Temmuz 2023 Pazar, 17:03

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sıcak havalar enfeksiyon hastalıklarının görülme tehlikesini arttırdı. Yaz hastalıklarını ve hastalıklardan korunma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlatan halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz, Merkezi ve yerel yöntemlerin hastalıkları önlemek için çalışma yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Kocaeli’de bir alışveriş merkezinde yaşanan sivrisinek istilasını hatırlatarak, kapalı alan ilaçlamasını önerdi.