Yaz hastalıklarından korunma yöntemlerini halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz anlattı: ‘En koruyucu yöntem el yıkama alışkanlığı’
Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla beraber göz hastalıkları, enfeksiyonlar, güneş çarpması gibi yaz hastalıklarının yaşanma riski de arttı. Cumhuriyet TV’ye konuşan halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz, hastalıklardan korunma yöntemlerini anlattı. Merkezi ve yerel yöntemlerin hastalıkları önlemek için çalışma yürütmesi gerektiğine dikkat çeken Şaşmaz, ‘el yıkama alışkanlığı en koruyucu yöntemdir’ açıklamasında bulundu.
Yaz aylarının gelmesi ile beraber sıcak havalar enfeksiyon hastalıklarının görülme tehlikesini arttırdı. Yaz hastalıklarını ve hastalıklardan korunma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlatan halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz, Merkezi ve yerel yöntemlerin hastalıkları önlemek için çalışma yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Kocaeli’de bir alışveriş merkezinde yaşanan sivrisinek istilasını hatırlatarak, kapalı alan ilaçlamasını önerdi.
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