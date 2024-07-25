Yaz salgınına dikkat! Uzmanından kritik uyarı...

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Yaz salgınına dikkat! Uzmanından kritik uyarı...

DHA
25 Temmuz 2024 Perşembe, 14:53




Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artan ishal vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Özlü, "Bu, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyon. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kritik hastalarda da ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

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