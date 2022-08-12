Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü

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Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yelkenliden düşüp, suda kaybolan Mehmet Davran’ın (60) cansız bedeni, 30 metre derinlikte bulundu. Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Davran’ın eşi Sema Davran, “İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım” diyerek ağladı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 13:22

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü’nde 11 Ağustos Perşembe saat 18.30 sıralarında, Mehmet Davran ile kardeşi Metin Davran’ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

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