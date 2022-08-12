Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü
Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan yelkenliden düşüp, suda kaybolan Mehmet Davran’ın (60) cansız bedeni, 30 metre derinlikte bulundu. Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Davran’ın eşi Sema Davran, “İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım” diyerek ağladı.
Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü’nde 11 Ağustos Perşembe saat 18.30 sıralarında, Mehmet Davran ile kardeşi Metin Davran’ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Video Haberler
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
- Eşini katledip, 'paylaşım' yapan erkek tutuklandı
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Anmaya baskın: 20 gözaltı
- Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- 'Bir soygunun çirkin hikayesi burada'
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’