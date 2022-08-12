Yelkenliden düşüp kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı döktü

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:09

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü’nde 11 Ağustos Perşembe saat 18.30 sıralarında, Mehmet Davran ile kardeşi Metin Davran’ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

GÖLDE KAYBOLDU

Suya düşen kardeşlerden Mehmet Davran bu sırada fenalaştı. Ağabeyini kurtarmak isteyen Metin Davran, rüzgar ve dalgalar yüzünden başarılı olamadı. Mehmet Davran gözden kaybolurken, Metin Davran da yelkenliye çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Tekneyle kurtarılan Metin Davran, kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi yaptığı çalışmada Mehmet Davran’ı bulamadı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekneyle açılarak arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Yapılan çalışmada Mehmet Davran’ın, cansız bedeni 30 metre derinlikte bulundu.

‘İÇİM YANIYOR’ DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Haberi alıp, bölgeye gelen Davran’ın eşi Sema Davran’ın, “İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.

Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.