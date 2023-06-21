Yeni asgari ücrete sokaktan tepki! ''Milletvekilleri bu parayla bir ay geçinsin''

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Yeni asgari ücrete sokaktan tepki! ''Milletvekilleri bu parayla bir ay geçinsin''

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2023 Çarşamba, 18:06

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