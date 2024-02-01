Yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran CHP'ye rest çekti...

01 Şubat 2024 Perşembe, 11:13

CHP'nin yeniden aday göstermediği Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ben CHP'li bir belediye başkanıyım ve CHP'liyim. Bundan sonra da CHP'li kalacağım. Birileri bizi bunun dışına itmek isteyebilir ancak inadına biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz" dedi.