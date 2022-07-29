Yer: Adana... 2 buçuk kilometre uzağa drone ile kebap yolladı

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:02

Drone pilotu Mehmet Altuntaş (30), geçen hafta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde ailecek kebap yapmak istedi. Altuntaş, bu sırada bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kuzeni Özgür Anli’yi de (35) davet etti. Anli, çalıştığı için gelemeyeceğini ancak karnının acıktığını söyledi.

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