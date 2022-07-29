Yer: Adana... 2 buçuk kilometre uzağa drone ile kebap yolladı

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Adana’da bir drone pilotu, ailecek yaptıkları kebabı kuzeni işyerinde olduğu için yiyemeyip aç kalınca 2 buçuk kilometre uzağa drone ile kebap yolladı. Kebabı almaya çalışan kişinin drone'un kendisine çarpacağını sanıp, korkup yere düşmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 14:02

Drone pilotu Mehmet Altuntaş (30), geçen hafta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde ailecek kebap yapmak istedi. Altuntaş, bu sırada bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kuzeni Özgür Anli’yi de (35) davet etti. Anli, çalıştığı için gelemeyeceğini ancak karnının acıktığını söyledi. 

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