Yer: Adana... 2 buçuk kilometre uzağa drone ile kebap yolladı
Adana’da bir drone pilotu, ailecek yaptıkları kebabı kuzeni işyerinde olduğu için yiyemeyip aç kalınca 2 buçuk kilometre uzağa drone ile kebap yolladı. Kebabı almaya çalışan kişinin drone'un kendisine çarpacağını sanıp, korkup yere düşmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Drone pilotu Mehmet Altuntaş (30), geçen hafta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde ailecek kebap yapmak istedi. Altuntaş, bu sırada bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kuzeni Özgür Anli’yi de (35) davet etti. Anli, çalıştığı için gelemeyeceğini ancak karnının acıktığını söyledi.
KUZENİNİN AÇ KALMASINA DAYANAMADI
Drone pilotu Altuntaş ise kuzeninin aç kalmasına dayanamadı ve kebabı ona göndermek istedi. Altuntaş, kebabı drone ile kuzenine gönderebileceğini düşünüp ip ve poşet yardımıyla bağladığı kebabı uçurdu. Yolda gittiği mesafenin anlaşılması için ise yol boyunca kayıtta kaldı.
DRONE ÇARPACAĞINI SANIP YERE DÜŞTÜ
Kuzeninin çalıştığı fabrikaya vardığında ise irtifasını düşürdü. Bu sırada dronun bağlantısı kopunca dron otomatik inişe geçti. Dürümü almaya çalışan Anli ise dron daha fazla indiği için kendisine çarpacağını sanıp, korkup yere düştü. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra Anli, kebabı dronedan alıp yedi, Altuntaş ise drone'unu geri getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ise binlerce kişi tarafından beğenildi.
“Gülüp eğlendik”
Mehmet Altuntaş, “Kebabı yaptık ve kuzenim gelemedi. Bende bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim dedim. Elimde ki drone ile kebabı yolladım. Anımız olsun diye de videoya çektik. Dron oraya vardı ancak indirirken bağlantı koptu ve otomatik inişe geçti. Ancak kebabı ulaştırdık, kuzenimde yedi. Bizim de böyle bir anımız oldu. Gülüp eğlendik. Dron geri geldiğinde yüzde 10 şarjı kalmıştı. Güldük, eğlendik” diye konuştu.
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