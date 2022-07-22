Yer İstanbul Büyükçekmece: Yol kesip havaya ateş açtılar

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:49

Hadımköy Yolu Caddesi'nde 19 Temmuz Salı günü, asker eğlencesi için toplanan bir grup, yaklaşık 15 araçla konvoy oluşturdu. İlerleyen saatlerde iki araç caddede yolu kesip, marş okumaya başladı.

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