Yer İstanbul Büyükçekmece: Yol kesip havaya ateş açtılar

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Büyükçekmece'de asker uğurlaması sırasında konvoy düzenleyen bir grup, yolu kesip havaya ateş açtı. Çevredekiler grubun dehşet saçtığı anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

DHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 13:49

Hadımköy Yolu Caddesi'nde 19 Temmuz Salı günü, asker eğlencesi için toplanan bir grup, yaklaşık 15 araçla konvoy oluşturdu. İlerleyen saatlerde iki araç caddede yolu kesip, marş okumaya başladı.

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Büyükçekmece Asker silah

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