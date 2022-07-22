Yer İstanbul Büyükçekmece: Yol kesip havaya ateş açtılar
Büyükçekmece'de asker uğurlaması sırasında konvoy düzenleyen bir grup, yolu kesip havaya ateş açtı. Çevredekiler grubun dehşet saçtığı anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Hadımköy Yolu Caddesi'nde 19 Temmuz Salı günü, asker eğlencesi için toplanan bir grup, yaklaşık 15 araçla konvoy oluşturdu. İlerleyen saatlerde iki araç caddede yolu kesip, marş okumaya başladı.
Grup içindeki bir kişi belinden çıkardığı tabancayla defalarca havaya ateş etti. Daha sonra araçlarına binen kişiler, caddeden uzaklaştı.
Çevredekiler cep telefonu kamerasıyla, magandaların yolu kesip havaya ateş açmasını görüntüledi.
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