Yılanlarla şov yapan 'Yılancı Osman'ı yılanları böyle ısırdı; İşte o anlar

30 Temmuz 2024 Salı, 17:00

















Adana'da koynunda beslediği yılanlar ile şov yapan Osman Aslan'ı elindeki yılan kaşından ısırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Aslan, "Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" dedi.