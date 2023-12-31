Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ’da tek eksik kar
Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ’da tek eksik kar
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yıla karsız girmeye hazırlanıyor. Doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde kaldığı otellerde, yılbaşında gecelik konaklama ücreti kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişirken, kayak yapamayan tatilciler, pistlerde kızakla kayıp, fotoğraf çektiriyor.
Video Haberler
- Uludağ'da Yılbaşı heyecanı: Tek eksik kar
- İstanbul'da 7 üzeri deprem fayları tespit edildi
- Çakırözer'den hüküm giyen Komutanlarla cezaevi ziyareti
- TİP'ten Can Atalay tahliye kararı protestosu
- Meral Danış Beştaş Meclis kürsüsünden iktidara seslendi
- Sırrı Sakık ile Süleyman Soylu arasında olay kavga
- Erkan Baş, iktidarı Meclis kürsüsünden uyardı
- Ali Mahir Başarır, CHP'nin bildirisini açıkladı!
- Meral Danış Beştaş'tan sert yanıt geldi!
- Tekin Bingöl: AKP'nin Tiyatro Oyunu 'İki Perdeli'!
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Doğu Perinçek'e göre Suudiler 'haklı'
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- İktidara çok sert 'Suudi Arabistan' tepkisi
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor!