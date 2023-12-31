Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ’da tek eksik kar

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Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ’da tek eksik kar

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2023 Pazar, 14:32

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yıla karsız girmeye hazırlanıyor. Doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde kaldığı otellerde, yılbaşında gecelik konaklama ücreti kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişirken, kayak yapamayan tatilciler, pistlerde kızakla kayıp, fotoğraf çektiriyor.

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