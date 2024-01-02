Yılmaz Vural'dan 'TFF' tepkisi! "Türk futbolunu yönetenler..."
Yılmaz Vural'dan 'TFF' tepkisi! "Türk futbolunu yönetenler..."
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde görev yapan Türkiye'nin en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü Yılmaz Vural gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirten Vural, "Türk futbolunda bir iletişimsizlik var. Futbol Federasyonu ile kulüpler birbirinden kopmuş, uzaklaşmış. Kurallar adamına göre çalışıyor. Karar vericilik kalmamış. Güven oluşamamış. Yönetilenler, yönetenleri bozmak için uğraşıyor. Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli. Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor. Futbolun içine siyaset de karıştı, kulüpler de karıştı. Kimse yöneten futbolu çıkıp, 'Bu işi ben yapıyorum' demeli. Bir kurumun başında 3 ya da 4 baş olmaz" dedi.
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