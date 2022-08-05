Yol çalışması sırasında 'havan topu mermisi' bulundu
İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu.
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