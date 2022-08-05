Yol çalışması sırasında 'havan topu mermisi' bulundu

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İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:32

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu.

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