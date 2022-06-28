Aydın'da 'kaçak kazıya' suçüstü

28 Haziran 2022 Salı, 15:56

Bir ihbarı değerlendiren Koçarlı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Gözkaya mevkinde kaçak tarihi eser kazı yapıldığını belirledi. Söz konusu bölgeye 27 Haziran Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kaçak kazı yapan Y.A. (40) ve S.A. (52) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 kazma ve 1 dedektöre el konuldu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.