Aydın'da 'kaçak kazıya' suçüstü
Koçarlı ilçesinde 'tarihi eser aramak' amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren Koçarlı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Gözkaya mevkinde kaçak tarihi eser kazı yapıldığını belirledi. Söz konusu bölgeye 27 Haziran Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kaçak kazı yapan Y.A. (40) ve S.A. (52) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 kazma ve 1 dedektöre el konuldu.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Hollanda'nın ardından Rusya’da da hortum: 1 ölü
- CHP'den iktidara orman yangını tepkisi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İBB ekipleri sel bölgesinde
- Apar topar sildiler... TRT'den tepki çeken video!
- Hollanda’da hortum: 1 ölü, 10 yaralı
- Hollanda'da fuarda silahlı soygun
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
- Kadınlardan Pınar Gültekin için adalet nöbeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- Motorine indirim geliyor
- Bahçeli'nin zor anları
- 'Görüşmem mümkün değil'
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'