Aydın'da 'kaçak kazıya' suçüstü

Koçarlı ilçesinde 'tarihi eser aramak' amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 15:56
Aydın'da 'kaçak kazıya' suçüstü
Abone Ol google-news

Bir ihbarı değerlendiren Koçarlı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Gözkaya mevkinde kaçak tarihi eser kazı yapıldığını belirledi. Söz konusu bölgeye 27 Haziran Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kaçak kazı yapan Y.A. (40) ve S.A. (52) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 kazma ve 1 dedektöre el konuldu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


KAÇAK Kazı kaçak aydın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler