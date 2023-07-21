Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Abone Ol google-news

Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti! O anlar saniye saniye kaydedildi

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2023 Cuma, 11:53


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler