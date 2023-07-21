Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yol isteyen taksiye önce çarptı sonra darp etti! O anlar saniye saniye kaydedildi
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