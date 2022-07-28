'Yumurtaya zam yolda'
Eski YUMBİR Başkanı Hasan Konya, 60 liradan satılan 30'luk bir kolinin fiyatının Ekim - Kasım aylarında 75 liraya çıkacağını belirtti.
Yem fiyatlarının son bir yılda iki, üç kat arttığını söyleyen sektör temsilcileri halihazırda marketlerde satılan yumurtanın maliyeti kurtarmadığını söyledi.
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