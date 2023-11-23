Yürek yakan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor...
Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor...
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane Limanı'nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, 'Küçüktü yavrular.
Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık dedi.
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