Yürek yakan görüntü: Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor...

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Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor...

DHA
23 Kasım 2023 Perşembe, 17:47

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bozhane Limanı'nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, 'Küçüktü yavrular.

Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık dedi.

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